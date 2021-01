O candidato presidencial do partido Chega, André Ventura, voltou a dar que falar depois de ter 'atacado' os seus adversários políticos, restantes candidatos às eleições presidenciais, com um rol de insultos.

No que diz respeito a Marisa Matias, Ventura disse que a candidata a Belém "não está muito bem em termos de imagem, com aquele batom vermelho, como se fosse uma coisa de brincar". Frase polémica que deu origem a um movimento no Twitter contra as palavras do líder do Chega e de apoio à candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.

#VermelhoemBelem é a hashtag utilizada por apoiantes de Marisa, internautas indignados com a postura de André Ventura, deputados, candidatos às presidenciais, como é o caso de Ana Gomes, e outras figuras públicas.

Rita Ferro Rodrigues, por exemplo, usou as suas redes sociais esta sexta-feira para se mostrar apoiante desta causa. De batom vermelho, a apresentadora manifestou-se contra "o ódio, contra o insulto gratuito, a provocação. Contra a baixa política que se alimenta de casos, que procura desesperadamente incidentes para se vitimizar".

"Por todas/ os candidatos / as à esquerda e à direita que lutam por aquilo em que acreditam com elevação, respeito pela democracia e pela Constituição. E há muitas e muitos. Dia 24 - mesmo debaixo da máscara - vai o meu batom vermelho preferido. E na mão a caneta, para votar. Votar não constitui qualquer risco - já não votar pode constituir, neste momento, um risco enorme para cada um e uma de nós", escreve.

