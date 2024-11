Depois das notícias que falavam do fim da relação de Rita Andrade com o chef Chakall, a nutricionista e ex-apresentadora confirmou a separação no Instagram.

O tema esteve a ser comentado no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, e Rita Andrade disse: "Obrigada a este grupo de pessoas tão queridas para mim, que deram uma notícia sobre a minha vida pessoal da forma mais respeitosa, carinhosa e gentil que alguma vez vi. Importa sermos altruístas e amigos, porque a vida é demasiado bonita para não ser vivida assim".

Mas antes, Rita Andrade deixou uma mensagem aos seguidores: "Sejam felizes, sempre".