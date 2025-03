Tânia Graça foi uma das figuras públicas que viajou para o Brasil nesta época de Carnaval. Mas esta foi uma viagem muito especial para a sexóloga.

É que foi a primeira vez que Tânia Graça voou até ao Rio de Janeiro. Um sonho que, segundo ela, se tornou realidade.

A viagem durou cerca de uma semana e a psicóloga foi acompanhada pelo namorado.

Ao longo destes dias, partilhou várias imagens e vídeos, nomeadamente em desfiles de Carnaval, mas também em passeios pela cidade. O casal subiu, inclusivamente, até ao Cristo Redentor.

A felicidade de Tânia Graça notou-se completamente e a mesma fez questão de agradecer até aos seguidores que lhe permitiram fazer esta viagem.

Numa das publicações, escreveu: "RIOOOOO. Realizei o sonho e a realidade conseguiu ser ainda melhor! Ainda agora tirei daí o pé e já bate a saudade do sol, da praia, da alegria, cor e liberdade do povo brasileiro, do sambinha bom tocando por todo o lado, do mate leão, do biscoito Globo, do queijo coalho, do milho no pratinho, dos sucos de todas as frutas (algumas que nem sabia que existiam), das paisagens de cortar a respiração, de tudo!"

"Toda esta beleza, contrasta, como se sabe, com um país e uma cidade cheios de desigualdades e problemas graves e sei que, aquilo que vivi, é fruto de uma bolha de privilégio, de um recorte que não representa a realidade da maioria das pessoas que ali vivem. E, não querendo, de todo, romantizar as dificuldades, não posso deixar de dizer que é verdadeiramente inspiradora a alegria e sorriso na cara com que as enfrentam", prosseguiu.

"Rio, tens o meu coração! Fizeste-nos TÃO felizes! A mim, à Tânia adolescente e à Tânia criança que, tanta vezes se agarrou às tuas imagens lindas na televisão, para manter a esperança. É certo que nos veremos novamente. Em breve", concluiu.

Clique na galeria e veja algumas das fotografias partilhadas pela sexóloga.