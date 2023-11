Riley Keough, atriz de 'Daisy Jones & The Six', tem um novo visual. A atriz disse adeus aos cabelos ruivos e está agora com uma nova cor.

Foi nas stories da sua página de Instagram que Riley Keough exibiu o novo look, estando neste momento com o cabelo preto.

A fotografia que mostra o visual da filha de Lisa Marie Presley e Danny Keough foi captada momentos antes de participar no Virginia Film Festival. Veja na galeria.

Leia Também: Inspiração colegial. Taylor Swift acerta em cheio com novo visual