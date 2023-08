Riley Keough mal podia imaginar que uma simples barra de granola e amendoim poderia ter provocado uma catástrofe.

Tudo aconteceu durante as gravações do filme 'Under the Silver Lake', onde a atriz contracenou com Andrew Garfield.

Em entrevista à revista Vanity Fair, a atriz contou o episódio caricato. "Eu estava na sala de maquilhagem e estava a comer uma barra de granola ou algo assim, e estava prestes a filmar uma cena em que tinha que beijar o Andrew", começou por explicar, revelando depois que Garfield é fortemente alérgico a amendoim, um dado que desconhecia na altura. Felizmente, a maquilhadora estava a par da alergia do ator e reparou na barra que Riley estava a comer.

"Isso tem amendoim?", questionou, ao que Keough respondeu "Acho que sim, não tenho a certeza".

“Foi então que ela saiu a correr da sala”, revelou a atriz, contando que terá voltado pouco depois, momento em que a alertou para a alergia de Andrew Garfield.

"O produtor veio e disse-me 'Riley, o Andrew é muito alérgico a amendoim e temos que fechar o set. Eles [os amendoins] não deveriam estar no serviço de buffet do set, não sei o que se passou".