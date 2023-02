Depois de ter arrasado no Super Bowl, Rihanna volta a brilhar... Mas agora numa capa de revista. A cantora, o companheiro, A$AP Rocky, e o filho mais velho do casal posam juntos na edição de março da Vogue britânica.

Através da sua conta oficial de Instagram, Rihanna mostrou a fotografia de família escolhida para a capa da publicação. Nesta imagem, o casal posa na praia e é A$AP Rocky quem aparece com o filho ao colo.

Numa outra partilha, a artista mostrou outra imagem que faz parte da produção. "O meu bebé perfeito", pode ler-se na legenda do registo, que tem como protagonista o seu primeiro herdeiro - cujo nome permanece por revelar.

Rihanna e o namorado estão atualmente à espera do segundo filho em comum. A grande novidade foi anunciada durante a sua atuação no Super Bowl, com a cantora a surgir com uma vistosa barriguinha.

Também na conta oficial da revista foram reveladas novas fotografias da produção:

