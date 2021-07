Rihanna e A$AP Rocky caminharam de mãos dadas durante a noite de terça-feira em Miami, na Flórida, após a atuação do rapper no festival Rolling Loud, no Hard Rock Stadium, no fim de semana.

Para a ocasião, Rihanna usou uma blusa Vetements, com um biquíni por baixo. Peças que combinou com calções curtos da sua linha, Fenty, e sandálias de salto alto pretas. Ao visual acrescentou ainda uma colorida mala Fendi repleta de lantejoulas e ainda uns óculos escuros.

Por sua vez, A$AP optou por um conjunto totalmente preto e desportivo, composto por uma camisola com um relâmpago verde na parte da frente e umas calças desportivas.

