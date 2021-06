Rihanna foi vista a desfrutar de uma noite com o seu novo amor, A$AP Rocky. Para a ocasião, a artista escolheu um look transparente e que deixou as tatuagens na zona do tornozelo à vista.

Os fãs mais atentos não deixaram escapar um pormenor nessas imagens. De acordo com o Page Six, foram muitos os que notaram que a cantora cobriu a tatuagem que combinava com a do ex-namorado, Drake. Trata-se de um pequeno tubarão.

De lembrar que Rihanna tinha mostrado a referida marca no corpo em 2016, feita pelo famoso tatuador Bang Bang.

Por sua vez, Drake fez a tatuagem que combinava com a de Rihanna na zona do braço.

Tatuagem de Drake© Getty Images

