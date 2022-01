Ricky Gervais pensa que seria "cancelado" se fosse escolhido para apresentar a cerimónia dos Óscares. O comediante, de 60 anos, já apresentou os Globos de Ouro cinco vezes numa década, no entanto, considera que não poderia trazer o seu controverso sentido de humor para o palco dos Óscares.

"Nunca me deixariam fazer o que quisesse. Quer dizer, é por isso que me chamaram para os Globos. Disseram que poderia escrever as minhas próprias piadas e dizer o que quisesse, sem ensaios", explicou em declarações ao 'Today'.

A estrela da série 'After Life' referiu que preferia perder a oportunidade de ser o anfitrião do evento, caso não tivesse a liberdade que pretendesse. "Seria cancelado logo a meio!", afirmou.

"O meu favorito foi o último", disse ainda, quando questionado sobre a edição dos Globos de Ouro que mais gostou de apresentar. "A primeira vez que o fiz há 10 anos, as pessoas disseram: 'Porque é que ele diria estas coisas horríveis a estas pessoas amorosas e mais importantes do mundo?'. E o mundo mudou, e pela quinta vez ficaram do género, 'sim, continua, dá-lhe, estamos fartos deles, estamos fartos de celebridades'", completou.

Siga o link

Leia Também: Cerimónia dos Óscares volta a ter apresentador três anos depois