Ricardo Martins Pereira foi um dos entrevistados de Manuel Luís Goucha no seu programa desta segunda-feira (21 de fevereiro). O empresário falou abertamente sobre diversos aspetos da sua vida, inclusive da separação de Ana Garcia Martins, com quem oficializou o divórcio no ano passado.

"Nunca tive medo de nada. Sinto que fui obrigado a crescer muito depressa. Não há nada que me preocupa, sou muito otimista, positivo, nunca vejo o lado negro das coisas. Nunca encarei um processo de separação como uma coisa trágica, ou como se a minha vida tivesse acabado. Pelo contrário, sempre achei absolutamente normal. De hoje para amanhã conheço outra pessoa e volta-se a construir", garantiu.

Nesta entrevista, o eterno 'Arrumadinho' também surgiu pela primeira vez em televisão com a namorada, Sara Veloso.

Veja o momento.

Leia Também: 'Pipoca' faz crítica a Goucha após anúncio de entrevista a ex-marido