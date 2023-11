Ricardo Martins Pereira é um acérrimo benfiquista mas nem essa devoção ao clube o impediu de condenar um gesto de Roger Schmidt, o técnico do emblema encarnado.

Após a vitória do Benfica frente ao Sporting, por 2-1, o treinador alemão foi questionado sobre a possibilidade de o resultado ter sido melhor do que a exibição, tendo respondido: "Provavelmente, é do Sporting ou do FC Porto".

A acusação foi criticada por Ricardo Martins Pereira, através de um texto partilhado pelo próprio nas stories do Instagram.

"Envergonha-me enquanto benfiquista a reação do Roger Schmidt a uma pergunta absolutamente legítima de um jornalista que lhe perguntou, apenas, se o resultado tinha sido melhor que a exibição", começou por escrever Ricardo.

"Foi, claro que foi, e sim, um jornalista tem todo o direito (e dever) de fazer as perguntas que entender sem ser atacado por isso. Agora digo o contrário: o Benfica não é nem pode ser isto", rematou o influenciador, também conhecido como 'O Arrumadinho'.



© Instagram/Ricardo Martins Pereira

