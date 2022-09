Ricardo e Francisca Pereira estiveram presentes no concerto de Justin Bieber no Brasil. O casal levou, pela primeira vez, os filhos ao espetáculo que fazia parte do festival Rock in Rio.

Um momento especial que os papás fizeram questão de destacar no Instagram. "Eles amaram", escreveu Francisca Pereira na legenda de um vídeo que reúne imagens desta noite única.

De recordar que Ricardo e Francisca Pereira são pais de Vicente, Francisca e Violeta. A filha mais nova do casal não parecia estar presente.

Veja o vídeo na galeria.

