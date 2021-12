Ricardo Pereira, antigo concorrente do 'Big Brother 2021', esteve esta quinta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

O apresentador aproveitou para esclarecer alguns temas polémicos com o antigo participante, nomeadamente o facto de este ter referido nos casting para o programa que tinha "fobia de estar próximo de pessoas com deficiências psíquicas e motoras".

"Eu tinha pânico de estar próximo de pessoas com deficiência", reforçou Ricardo, em direto, explicando que esta condição se devia a um trauma de infância.

"Neste momento, já consigo e já tenho à vontade. Já ultrapassei isso", garante.

Outro dos temas que Goucha quis ver esclarecido é o alegado preconceito de Ricardo em relação à etnia cigana. "Nunca rotulei a etnia cigana, eu infelizmente ainda não tive uma experiência positiva com alguém dessa etnia", assegura o jovem.

Reveja aqui as declarações de Ricardo.

Leia Também: 'Big Brother': Bruno excluído da festa de aniversário de Débora