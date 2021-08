Completam-se por estes dias três anos desde que Ricardo Castro se submeteu à transformação que mudou a sua vida. Com foco e disciplina, o ator dedicou-se a um estilo de vida saudável e disse adeus a 52 quilos.

Na manhã desta quinta-feira, fez uso das redes sociais para avivar a memória dos seguidores sobre o antes e depois da perda de peso com uma montagem com fotos do seu rosto. "Três anos de mim", escreveu na legenda.

Recorde-se que a impressionante transformação de Ricardo Castro deu nas vistas quando o ator foi capa da revista Men's Health.

Antes e depois da perda de peso de Ricardo Castro© Reproduções Instagram

