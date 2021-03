Ricardo Carriço será um dos 100 jurados do 'All Together Now' e encontrou neste painel bons amigos, com quem se tem divertido nos bastidores das gravações.

Esta terça-feira, o ator deu a conhecer um animado momento na companhia de Berg e Manuel Marques. "Olha que três que se juntaram", referiu na legenda da publicação que pode ver abaixo.

O novo concurso da TVI, apresentado por Cristina Ferreira, vai estrear já este domingo, no horário em que eram emitidas as galas do 'Big Brother'.

Leia Também: Cristina sobre novo programa. "O difícil que tem sido guardar tudo"