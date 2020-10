Depois de ter confirmado no programa 'Governo Sombra', da SIC, que está a isolamento profilático por ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo à Covid-19, Ricardo Araújo Pereira esteve à conversa com Clara de Sousa, no 'Jornal da Noite', este domingo.

Como explicou Clara de Sousa, o comediante e apresentador está em quarentena, em casa, desde sexta-feira.

"Estou ótimo. Aliás, não sei se nota que me vesti como deve de ser para falar consigo! Ainda não fiz o teste, vou fazer para a semana. Deixe-me só dizer, em nome da verdade, que apesar da cintura para cima estar apresentável, da cintura para baixo estou de calças de andar por casa", começou por dizer Ricardo Araújo Pereira através de uma videochamada, mostrando de seguida o seu look por completo e destacando-se pelo característico bom humor.

Assim que soube que esteve em contacto com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus, Ricardo Araújo Pereira "fez o que as regras mandam e foi para casa".

"Para já devo dizer que - já desconfiava, mas agora tenho a confirmação na primeira pessoa - os profissionais de saúde são incansáveis. A senhora da autoridade de saúde da minha área de residência liga todos os dias, fazendo ciúmes à minha mãe, porque a senhora da autoridade de saúde liga-me mais vezes para saber se está tudo bem e se não estou a sair de casa", acrescentou.

O apresentador explicou que não fez já o teste para evitar "falsos negativos" e, por isso, vai fazer o mesmo esta semana. "Ainda faltam uns dias para poder sair de casa", afirmou.

Ricardo Araújo Pereira está em isolamento social com a família. "Estamos todos em quarentena cá em casa", contou.

Ainda sobre o facto de estar confinado, o apresentador disse: "Todos sabemos como é [fazer quarentena] porque a fizemos em março e abril. No meu caso, tenho alguma sorte porque sendo eu uma pessoa profundamente anti-social, já não saio de casa com muita frequência quando posso. Mas o facto de não ter hipótese de sair faz-me alguma confusão, devo dizer. Mas faz-se bem, não me posso queixar".

Em relação ao próximo episódio de 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', o apresentador explicou que poderá ser gravado em sua casa, lamentando não ter estado presente na emissão deste domingo. "Esta semana é que ia ser bom. É daqueles azares. Maldita Covid", acrescentou.

De referir que o programa 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' não foi para o ar este fim de semana precisamente por Ricardo Araújo Pereira estar em isolamento social.

Leia Também: Covid-19. Ricardo Araújo Pereira de quarentena após contacto com infetado