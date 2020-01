A 'transferência' de Ricardo Araújo Pereira da TVI para a SIC tornou-se o assunto do dia. A estação de Paço de Arcos abriu os principais noticiários com a grande novidade e anunciou a contratação do humorista referindo-se a este como "o melhor humorista português".

Palavras do jornalista Bento Rodrigues que levaram um seguidor de Herman José a questionar qual a sua opinião sobre tal afirmação.

"Ouviu o Bento Rodrigues a anunciar o Ricardo Araújo Pereira como o 'melhor humorista português'?", questão que não ficou sem resposta. "Em arte não há pole positions", reagiu Herman José.

Leia Também: Ricardo Araújo Pereira deixa e regressa à SIC