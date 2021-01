Com o novo ano, as audiências não são um assunto do passado e permanecem 'acesas' entre as estações generalistas. E segundo um comunicado da SIC, o primeiro domingo foi de vitória, graças ao programa de Ricardo Araújo Pereira, emitido depois do 'Jornal da Noite'.

"A SIC vence o primeiro domingo do ano e 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' foi o programa mais visto do dia com mais de 1 milhão e 400 mil espetadores. Em 2021 somos ainda mais SIC", lê-se na nota partilhada na página de Instagram da estação.

O formato de sátira política teve como primeiro convidado de 2021 o candidato presidencial Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans.

No mesmo horário, começava a estreia de 'Big Brother - Duplo Impacto', o novo reality show da TVI conduzido por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.

