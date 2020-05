Reynaldo Gianecchini sempre foi um verdadeiro galã, no entanto, não é por isto que o ator brasileiro deixa de sentir os efeitos do envelhecimento. Na sua mais recente publicação do Instagram, a celebridade aparece com um chapéu, notando-se já o cabelo grisalho.

"Esse grisalho vai ficar lindo", disse um fã. "Já nasceu lindo, agora grisalho, uau misturar beleza e charme, aguenta tentação", acrescentou mais outra seguidora.

Reynaldo fez a publicação para chamar a atenção para uma causa solidária. "Vai ficar tudo bem. A cada camisola da campanha vendida será doada uma cesta básica para a campanha viver fraternidade".

Eis a publicação.

