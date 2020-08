Maria Botelho Moniz tinha vindo a conquistar as audiências televisivas das manhãs durante a grande maioria dos dias em que conduziu o programa 'Você Na TV', da TVI. Porém, o regresso de Manuel Luís Goucha, esta segunda-feira, parece ter trazido uma reviravolta nas audiências.

Diana Chaves, que começou a semana sozinha devido às férias de João Baião', conseguiu fazer de 'Casa Feliz', da SIC, o "programa mais visto das manhãs".

"Uma vitória de todos! Da Diana, do João, do Hernâni e da equipa de coordenação e de toda a produção do 'Casa Feliz'", reagiu Daniel Oliveira, diretor de programas do canal, ao partilhar a grande novidade nas suas redes sociais.

