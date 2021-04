A TVI confirmou esta quinta-feira, dia 29 de abril, de forma oficial o nome e todos os detalhes sobre o novo reality show da estação. "'Let Love Rule' é a nova aposta para este verão" e trata-se de um programa que vai celebrar o amor.

O reality show "está no top 10 dos formatos mais adaptados em 2020 e chega agora à TVI pelas mãos de Cristina Ferreira".

"A TVI tem no seu histórico unir pessoas e celebrar o amor. Somos a televisão dos reality shows e com este programa vamos dar oportunidade a muitos portugueses de encontrarem o seu par. Depois de muitos meses de solidão, em que as relações ficaram fragilizadas, chegou a altura de promovermos encontros", começa por contar Cristina, diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Os candidatos, depois de selecionados, vão ser colocados em casal, "de acordo com critérios de compatibilidade" e é em casal que vão entrar na experiência. E a experiência passa por colorar estas duas pessoas, "que não se conhecem", a viverem juntas numa casa de sonho.

"O primeiro encontro de cada casal deve durar no mínimo 24 horas e no máximo 4 dias, e o espetador vai poder acompanhar todos os passos da vida do recém casal, que pode ou não resultar. Ao final de cada dia, os participantes vão decidir se querem continuar a viver a experiência ou seguir caminhos separados, havendo espaço para um novo casal", explica a TVI.

Os primeiros dois dias de cada casal vão ser "puramente dedicados ao romance", mas se superarem esta primeira fase "ao terceiro dia recebem o melhor amigo ou amiga de cada um".

A "prova de fogo" chega ao quarto dia, quando o casal recebe um familiar para uma refeição de apresentação.

Ultrapassadas estas provas, "chega a altura de os 4 casais contarem como foi a experiência e de revelarem se continuam ou não a relação, numa cerimónia emocionante e de nervos".

O formato, produzido em Portugal pela Shine, tem origem na Holanda e é assinado por John de Mol, criador de vários programas de sucesso.

Continua em segredo, pelos menos para já, quem será o apresentador ou apresentadora do formato.

