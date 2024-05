Todo o caso de José Castelo Branco tem motivado diversas reações de pessoas que com ele conviveram. Se algumas pessoas, principalmente através de anonimato, garantem ter assistido a comportamentos mais agressivos do socialite, também outras dizem precisamente o contrário, como é o caso de Francisco Gonçalves.

O assistente de José há quatro anos, e amigo pessoal do mesmo, partilhou um longo vídeo no Instagram no qual deixou a sua experiência do tempo passado com o negociador de arte e com a esposa, Betty Grafstein.

Francisco iniciou a partilha a dizer que José "sempre teve conversas carinhosas" e que, dessa forma, o que foi dito a Pedro Pico "não pode ser considerado como assédio", até porque o empresário "também respondeu".

Ao continuar, o assistente falou em particular sobre o vídeo tornado viral nos últimos dias e no qual José surge a agredir Pedro Pico, que arrendou a casa de Betty em Sintra. "A agressão ocorreu após uma difamação, é uma provocação quando o Pedro diz que o José bate na Betty. Posteriormente, o Pedro também agrediu o José, o que resultou em imagens sangrentas", explicou, enquanto mostrou o socialite a limpar sangue do nariz e com uma unha partida.

"O José revolta-se quando fala da Betty, uma vez que estão casados há 25 anos e o José tem um enorme carinho por ela", vincou ainda Francisco.

Já sobre os incidentes no Bairro Alto, em que José Castelo Branco foi filmado a agarrar o pescoço de um cliente, o assistente esclareceu: "Foi relatado um insulto ao José referindo-se ao casamento com Betty e ao dirigirem-se à Betty como velha".

Mais à frente e em relação ao facto de ter sido Betty Grafstein a denunciar José Castelo Branco por violência doméstica, o assistente é muito claro. "A Betty não está num estado mental para fazer tais acusações porque está internada. Conhecendo o José e o seu amor pela Betty, é difícil acreditar que o José iria agredi-la", disse.

Por fim, Francisco mostrou aos cibernautas áudios enviados por José a algumas pessoas no Instagram, em que o socialite chora pelo estado debilitado da Betty. "O coração dela não vai aguentar. Depois apanhou a pneumonia porque em frente ao quarto dela tinha um tipo todo infetado. Eu disse, eu denunciei, mas eles quiseram pôr-me fora do caminho", pode ouvir-se nessa parte.

