Foi divulgado esta semana o teaser do videoclipe da música 'Bilhete Premiado', uma parceria entre Gabily e MC Kevin. Este foi o último videoclipe que o músico gravou antes de morrer.

Na sua página de Instagram, Gabily deu a conhecer as primeiras imagens da produção, que ficará disponível na íntegra no dia 4 de junho.

"Perguntei-me muitas vezes 'porquê eu, Deus?' A última pessoa a fazer um trabalho. E Deus respondeu-me: 'Há coisas que não devem ser compreendidas'. Bastava ver-te fazer toda a gente sorrir para eu entender o porquê de ter sido eu [...] Obrigada por me permitires escrever um capítilo da minha vida ao teu lado. O nome desta música é 'Bilhete Premiado' e agora faz todo o sentido para mim", escreveu a artista.

Veja abaixo as imagens.

MC Kevin morreu no passado dia 16, aos 23 anos, após cair da varanda do 5.º andar de um hotel no Rio de Janeiro. As circunstâncias em que decorreram o acidente estão a ser investigadas.

Depois da morte de 'paralisou' o Brasil e o mundo, vários rostos do funk juntaram-se para lançar aquele que foi o último álbum produzido pelo músico, 'Passado & Presente'. O disco está a ser um estrondoso sucesso no Spotify.

