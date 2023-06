No passado dia 6 de maio, o príncipe Archie, filho mais velho do príncipe Harry e de Meghan Markle, completou quatro anos de vida. O menino teve direito a uma festa e claro, presentes.

Ora, um dos presentes foi uma bicicleta com rodinhas. Quem o revelou foi o dono de uma loja de bicicleta na Califórnia à revista People.

À bicicleta juntou-se ainda um ramo de flores para Meghan e balões de aniversário.

Os presentes foram levados até à mansão dos duques de Sussex em Montecito. Questionado pelos seguranças da propriedade sobre o que estava ali a fazer, o proprietário respondeu na altura: "Sou apenas um empresário britânico da cidade que quer dar ao Archie um presente".

Não ficando indiferentes à oferta, Harry e Meghan enviaram uma carta de agradecimento escrita um mês depois.

"Em nome do príncipe Harry e de Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, por favor aceite os nossos mais sinceros agradecimentos pelo atencioso presente que enviou no quarto aniversário de Archie", lê-se na carta, escrita por Harrison Colcord, representante do casal.

Note-se que Harry e Meghan são ainda pais da pequena Lilibet, de dois anos.

Leia Também: Príncipe Harry faz raro comentário sobre 'ex' que morreu em 2020