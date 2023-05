Toy é o entrevistado que vai estar em destaque na próxima emissão do programa 'Conta-me', da TVI. O cantor esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e foi revelado um excerto deste momento.

Na página oficial da TVI no Instagram partilharam um vídeo com algumas partes da entrevista.

"Cometi imensos erros e fiz coisas que nunca deveria ter feito. Os maus exemplos também se devem dizer, expor, para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões", diz Toy durante a conversa com Maria, tendo recordado também o momento em que se casou aos 17 anos e confessando que "não consegue falar da mãe".

