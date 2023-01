Há novos detalhes sobre o alegado casamento secreto de Kanye West com a mulher misteriosa que sabemos agora tratar-se de Bianca Censori. A imprensa internacional descobriu que o casal foi de lua de mel após a cerimónia.

O ex-marido de Kim Kardashian e a cara-metade estiveram no resort Amangiri, em Utah (EUA), a semana passada. A informação foi revelada por fontes próximas em declarações ao Daily Mail.

O casal voltou a Beverly Hills depois destes dias de descanso, onde acabou por ser fotografado pela primeira vez. As primeiras imagens foram conseguidas pelos paparazzi no domingo, mas o músico e a companheira voltaram a ser visto no mesmo hotel na segunda-feira.

Apesar dos rumores cada vez mais fortes de que Kanye West casou em segredo, não há ainda registos legais da união.

