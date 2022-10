Inês de Góis revelou nas últimas horas um conjunto de imagens únicas da infância do namorado, José Carlos Pereira.

As fotografias mostram o ator e especialista em medicina estética em bebé, criança e adolescente.

Aquelas que mostram Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, em bebé levaram Inês a realçar as semelhanças do filho mais novo de ambos, Afonso, de três meses, com o pai.

"Juro que olhei e vi a cara do Afonso", lê-se na legenda do registo, disponível na galeria.

Além do bebé Afonso, José Carlos Pereira e Inês são pais de Tomás, de um ano. O ator tem ainda um filho mais velho, Salvador, de cinco anos, fruto da relação com Liliana Aguiar.

Leia Também: José Carlos Pereira em sessão de fotos ousada... ao estilo "Burning Man"