José Carlos Pereira, de 43 anos, partilhou esta terça-feira na sua conta oficial de Instagram um conjunto de fotografias que resultam de uma recente sessão de fotos.

"Burning Man", declarou o ator ler-se na legenda dos registos, nos quais surge com um look ousado - ideal para o festival que anualmente decorre no estado americano de Nevada.

As imagens deixam ainda à vista a excelente forma física do especialista em medicina estética, facto que motivou os mais rasgados elogios por parte dos internautas.

