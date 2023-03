Jane Schneck Carter, mãe de Aaron Carter, divulgou nos últimos dias imagens impactantes do local onde o filho foi encontrado morto.

As imagens, que mostram o caos dentro de uma casa de banho, são divulgadas pela mãe de Aaron Carter numa tentativa de apelar às autoridades para que investiguem a morte do músico e reforçar a tese de homicídio.

Jane diz estar ainda a tentar que seja feita uma "verdadeira investigação" sobre o que terá acontecido ao filho, uma vez que o médico legista declarou que a causa da morte foi "uma overdose acidental por uso de drogas".

"Quero partilhar estas fotos do local da morte com todos vocês porque o médico legista declarou que foi uma overdose acidental de drogas. Eles nunca investigaram isto como uma possível cena de crime por causa do passado dele relacionado à adição", declarou ao mostrar as imagens de uma casa de banho suja, com toalhas espalhadas pelo chão e uma banheira com água verde.

As imagens foram captadas a 5 de novembro de 2022, data em que o músico morreu, na sua antiga casa em Lancaster, Califórnia.

"O Aaron tinha muitas ameaças de morte e muitas pessoas que estavam a tornar a sua vida miserável", refere ainda.

A mãe de Aaron e Nick Carter, dos Backstreet Boys, condena ainda a postura das autoridades, que diz terem "invadido" a casa do filho, e o possível local do crime, ao serem alertados da morte pela empregada que encontrou o cadáver.

"Queremos justiça. Queremos respostas. Há pessoas que devem ser responsabilizadas", continuou.

Numa das suas últimas partilhas, Jane Schneck Carter mostra-se feliz por ter finalmente conseguido que a polícia de Los Angeles olhe "para a morte do Aaron como um possível homicídio".

"Significa que ele vai conseguir justiça. Espero realmente que eles consigam provar que ele não fez isto a si mesmo", completou.

De acordo com o Instituto Médico Legal do condado de Los Angeles, Aaron Carter terá sofrido uma overdose acidental e os exames descartaram a morte por afogamento uma vez que não existia água nos pulmões.

Leia Também: Fãs indignados após Aaron Carter ter sido posto de parte nos Grammy