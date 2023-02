O artista, que morreu no ano passado, não foi homenageado no 'In Memoriam'.

Aaron Carter morreu no início de novembro de 2022 e não estava entre os homenageados na gala da entrega dos Grammy. No 'In Memoriam' prestaram um tributo a nomes como Loretta Lynn, Takeoff, Christine McVie, Lisa Marie Presley, DJ Stephen 'Twitch' Boss, Naomi Judd, Jeff Beck, Olivia Newton-John, Coolio, David Crosby, que morreram no ano passado, mas Aaron não era um deles. Uma decisão que deixou os fãs do falecido artista indignados. "Não incluíram a foto do Aaron Carter quando homenagearam falecidos cantores. Vou fazer a minha mini homenagem porque isto é muito triste. Descansa em paz, Aaron Carter", pode ler-se entre os vários comentários feitos nas redes sociais. "Ok, mas os Grammy deixarem o Aaron Carter fora do tributo deixou-me furioso", escreveu outro fã. Leia Também: Chris Brown não recebe Grammy e reage: "Estão a gozar comigo"