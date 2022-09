Foram reveladas fotografias que mostram Leonardo DiCaprio na companhia de uma outra mulher, pouco tempo depois do fim do namoro com Camila Morrone se ter tornado público.

Conforme destaca a imprensa internacional, a mulher em questão trata-se da modelo ucraniana Maria Beregova, de 22 anos.

As fotografias terão sido, alegadamente registadas no passado mês de julho à saída de uma discoteca em St. Tropez. DiCaprio aparece na companhia do ator Tobey Maguire, de quem é grande amigo.

Sabe-se que Beregova está separada do marido, Ahmed Masoud Abdelhafid. A manequim cresceu na Suíça, mas vive em Londres, onde está a estudar para tomar conta do negócio farmacêutico da família.

Vale recordar que corre uma teoria entre os fãs do ator de Hollywood que defende que este não namora com mulheres com mais de 25 anos, tendo por isso sido alvo de piadas.

Veja aqui as imagens.

