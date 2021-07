Agora é oficial, Cleo Pires e Leandro D'Lucca casaram-se esta sexta-feira, dia 9 de julho, uma cerimónia íntima em Minas Gerais.

O casal dispensou a festa e oficializou a união no civil, contado apenas com a presença das testemunhas necessárias.

A família e amigos mais próximos acompanharam o enlace através de videochamada, tal como mostram as imagens únicas reveladas por Jenni Mosello.

"Ela casou!! Amo-te mais que tudo neste mundo, mereces ser a pessoa mais feliz deste mundo! Leandro D'Lucca se a magoares mato-te, beijos", escreve a amiga de Cleo na legenda da publicação.

Às fotos do casamento, Jenni juntou ainda uma série de registos captados na festa de despedida de solteira realizada antes do dia do casamento.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as fotografias e vídeos.

