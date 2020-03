Foi revelada a causa da morte de Harry Hains, ator que perdeu a vida no passado dia 7 de janeiro. Segundo informações do Los Angels County Medical, Hains faleceu na sequência de uma intoxicação acidental com a mesma substância que causou a morte de Prince, em 2006.

Harry, que se tornou conhecido após integrar o elenco de 'American Horror Story', também participou em projetos como 'The Surface' e 'A Haunting at Silver Falls 2'. Quem deu a notícia da morte foi a mãe do artista, Jane Badler.

Leia Também: Morreu Harry . O de 'American Horror Story' tinha 27 anos