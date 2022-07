O príncipe William tem uma boa razão para celebrar esta sexta-feira. Conforme noticia a revista Hello!, os prémios The Earthshot Prize tornaram-se, oficialmente, uma instituição solidária independente.

Note-se que os prémios surgiram em 2020 e têm como objetivo distinguir projetos ecológicos em todo o mundo.

William passará a ser, desta forma, o presidente da causa.

“É o projeto mais ambicioso que o príncipe William e a The Royal Foundation criaram e é um exemplo brilhante do que pode ser alcançado quando líderes, empresários e outras pessoas trabalham em conjunto para lidar com um dos maiores desafios da sociedade atualmente”, referiu Lorde Hague, representante da fundação.

