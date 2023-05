Um mês depois da trágica notícia que anunciou a morte de Paul Cattermole, da banda S Club 7, as autoridades tornaram públicos novos detalhes sobre o caso.

O músico, de 46 anos, foi encontrado sem vida no seu apartamento, em Dorset, Inglaterra, em abril deste ano.

As autoridades dão agora por terminada a investigação, confirmando que Paul terá morrido de causas naturais.

"Posso confirmar que o Sr. Cattermole morreu de causas naturais e a nossa investigação foi concluída", disse um porta-voz do Dorset Coroner's Service em declarações ao The Sun.

Os S Club 7 foram um sucesso nos anos 90, contando ainda com elementos como Rachel Stevens, Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Jo O'Meara, Jon Lee e Tina Barrett. Estava previsto que os artistas se reunissem para assinalar os 25 anos de banda, com uma tour pela Reino Unido e Irlanda.

O grupo 'pop' foi criado pelo mesmo responsável pelas Spice Girls, Simon Fuller, e conta com 'hits' como 'Reach', 'Don't Stpo Movin'' e 'Bring It All Back'.

