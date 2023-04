Paul Cattermole, membro da banda S Club 7, morreu na quinta-feira de forma "inesperada", de acordo com um comunicado da família conhecido hoje.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte inesperada do nosso querido filho e irmão Paul Cattermole", lê-se em comunicado citado pela imprensa britânica.

De acordo com a nota, a causa de morte é ainda desconhecida, mas a polícia terá confirmado que não há "circunstâncias suspeitas". Cattermole terá sido encontrado na sua casa, em Dorset, em Inglaterra.

A morte do artista acontece semanas depois de a banda de sucesso da década de 90 ter anunciado que iria reunir-se novamente e realizar uma tour.

Já os restantes elementos da banda recorreram às redes sociais para lamentar esta perda. "Estamos devastados com a morte do nosso irmão Paul. Não há palavras para descrever a tristeza profunda e perda que sentimos. Tivemos tanta sorte por tê-lo nas nossas vidas, e estamos agradecidos pelas memórias que temos", escreveram os responsáveis, pedindo ainda respeito pela privacidade família - algo que a mesma também pediu.

A banda foi um sucesso nos anos 90 e conta com mais membros, nomeadamente, Rachel Stevens, Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Jo O'Meara, Jon Lee e Tina Barrett. Estava previsto que os artistas se reunissem para assinalar os 25 anos de banda, com uma tour pela Reino Unido e Irlanda.

O grupo 'pop' foi criado pelo mesmo responsável pelas Spice Girls, Simon Fuller, e conta com 'hits' como 'Reach', 'Don't Stpo Movin'' e 'Bring It All Back'.

A banda também era conhecida por programas como Miami 7 e LA 7, onde todos interpretavam personagens de si mesmos.