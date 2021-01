A família de Emily Mitchell - a influencer de 36 anos que morreu repentinamente no passado mês de dezembro - revelou a causa da morte da figura pública.

Mitchell, que estava grávida do quinto filho, morreu no dia 22 de dezembro de uma embolia pulmonar, de acordo com o relatório do médico legista.

Como já tinha sido revelado, foi criada uma página para angariação de fundos para ajudar a família de Emily. De acordo com a revista People, essa mesma página foi atualizada esta terça-feira.

"Embora seja um desafio entender como é que isto aconteceu, sabemos que todos os primeiros socorros e equipa médica fizeram tudo o que podiam para ajudar e, portanto, estamos certos de que era simplesmente a hora dela", pode ler-se na atualização. "O Senhor estava a chamá-la para casa", acrescentam.

