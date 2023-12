Já é conhecida a causa da morte de Ana Clara Benevides Machado, a jovem de 23 anos que perdeu a vida durante um concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro, no passado dia 17 de novembro. De acordo com o relatório da autópsia, a fã da cantora sofreu de exaustão térmica, o que provocou uma paragem cardiorrespiratória.

Ana Clara sentiu-se mal durante o tema 'Cruel Summer', o segundo do alinhamento do concerto, e chegou mesmo a desmaiar. Foi ainda levada de urgência para o hospital, onde acabou por morrer.

O pai de Ana Clara, José Weiny Machado, já reagiu à divulgação do relatório da autópsia e sublinhou que nunca duvidou que "a morte foi provocada pelo calor".

Vale lembrar que a situação aconteceu no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde se encontravam cerca de 60 mil pessoas. O Brasil atravessou nesses dias uma onda de calor que chegou a ultrapassar os 40.ºC. A organização do espetáculo não permitiu a entrada de garrafas de água no recinto, o que continua a motivar muitas críticas.

