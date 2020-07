Diogo foi chamado à atenção pelo 'Big Brother' por ter passado os últimos dias a dormir naquela que é a sua semana da liderança. Justificando a sua postura menos correta, o concorrente acabou por revelar que as suas atitudes estão relacionadas ao facto de estar com uma depressão.

"Estou deprimido, não estou com vontade de fazer nada, só me apetece estar sozinho. está um dia de sol incrível lá fora e eu estou bem é no escuro. sinto-me triste", começou por revelar.

"Estou com uma depressão, já percebi. Não há mal nenhum", continua, sem medo de assumir o que sente.

Diogo está certo de que tem dentro da casa tudo o que precisa para melhorar o seu estado emocional e sair da depressão, mas lamenta não estar, pelo menos para já, a conseguir gerir as suas emoções.



