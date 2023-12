Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez passaram algum tempo de qualidade a dois em AlUla, uma cidade da Arábia Saudita, e para isso ficaram instalados num resort capaz de causar inveja a qualquer pessoa.

O casal foi recebido no Banyan Tree AlUla, que no site oficial desta unidade hoteleira é descrito como um "retiro no deserto localizado num dos destinos turísticos mais misteriosos e emocionantes do mundo, inspirado no ambiente natural do Vale Ashar".

O Banyan Tree AlUla promete aos visitantes "tranquilidade" no centro de "impressionantes formações rochosas" que mostram a "força da natureza" e que permitem sentir que "o tempo e o espaço foram subitamente suspensos", o que assim ajudou Cristiano Ronaldo a escapar, durante algumas horas, da pressão vivida nos relvados.

Dependendo do pacote escolhido, uma noite para duas pessoas neste resort pode custar entre os 1.800 e os 10 mil euros. As reservas estão disponíveis através do site.

Já a viagem até ao aeroporto de AlUla poderá custar-lhe, a partir do próximo ano, entre os 970 e os 1.532 euros, por pessoa.

