Pedro Ramos Bichardo, repórter do programa 'Dois às 10', da TVI, sofreu no último domingo um aparatoso acidente de carro. O jovem encontrava-se em trabalho, acompanhado por um colega, tal como esclareceu nas últimas horas através da rede social Instagram.

"No domingo apanhei o ou pelo menos um dos maiores sustos da minha vida. A sensação de levarmos com um carro de frente em segundos, sem nada conseguirmos fazer ou sem um aviso prévio, é assustador", começou por descrever o repórter, admitindo que nos "breves segundos entre o carro levar o embate e se imobilizar em cima do passeio" tudo lhe passou pela cabeça.

"Entre um ataque de pânico e umas dores na cintura, as coisas foram acalmando. O condutor do carro que chocou connosco rapidamente foi ter comigo, questionando se estava tudo bem, pediu desculpas e assumiu que adormeceu. Aqui está o ponto. Pessoal, pensem duas vezes antes de irem conduzir cansados. É a nossa vida, mas também, no meu caso, estavam mais três vidas em jogo. Eu e o meu colega, em trabalho, seguíamos na nossa faixa, a baixa velocidade e simplesmente fomos abalroados", lamenta, esperançoso de que o exemplo que viveu sirva como alerta para que situações semelhantes não voltem a repetir-se.

Pedro teve apenas um pequeno arranhão na canela e dores no corpo, o colega que conduzia o carro sofreu alguns hematomas, o condutor do outro veículo escapou ileso e a mulher do homem "foi transportada em choque para o hospital".

"No dia seguinte optei por ir ao hospital por ter dores insuportáveis, que são resultado do forte embate, nada de grave. Está tudo bem. Fica o susto. Obrigado à equipa do ‘Dois às 10’ que esteve sempre ao meu lado a ajudar como podiam, assim como a minha família, os bombeiros, os militares da GNR que foram ao local e, sobretudo, o meu colega - que manteve a calma, tratou de tudo e ainda me acalmou. Também aos populares que nos ajudaram, obrigado", terminou, agradecendo a preocupação de todos os que lhe são próximos.

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Denise Pinto