A jornalista Joana Côrte-Real viveu uma situação desagradável esta quarta-feira, dia 4 de outubro, quando estava em direto para o programa 'Linha Aberta', da SIC, a partir de Alhos Vedros, na Moita.

A repórter estava a dar aos espectadores alguns detalhes sobre a morte de Lara Gonçalves, jovem de 17 anos que foi encontrada morta em casa, quando começou a ser agredida e expulsa deste local.

"Peço desculpa. Nós estamos neste momento a ser agredidos, vamos ter que sair daqui porque estão a tentar que saiamos daqui. Nós vamos ter que sair, está bem?", fez notar Joana, para a câmara.

Para uma outra pessoa que se encontrava no mesmo local, a jornalista disse ainda: "Sim, eu já lhe disse nós vamos sair já, nós falámos com a família, era isso que eu estava a dizer".

Hernâni Carvalho, o apresentador do formato, mostrou-se incrédulo com a situação e atirou: "Portanto, Portugal é um país livre mas não há liberdade para fazer tudo na via pública. Pelos vistos, nem todas as vias públicas são dos portugueses ou de todos os portugueses".

