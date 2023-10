Jéssica Nogueira voltou a fazer uma partilha muito ousada esta quarta-feira, dia 4 de outubro, nas redes sociais.

A ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou-se com uma arrojada lingerie preta rendada e as fotografias acabaram por merecer vários elogios.

"És linda", "dona do mundo", "fantástica beleza, e "não aguento", são alguns exemplos das mensagens deixadas na caixa de comentários da publicação.

Veja abaixo.

