Joana Figueira tem feito algumas partilhas nas redes sociais onde se tem mostrado indignada com algumas decisões políticas tomadas recentemente, tendo voltado 'à carga' esta quarta-feira, dia 4 de outubro.

A atriz, numa nova publicação, revelou ter marcado presença na manifestação pela habitação, que aconteceu no passado sábado, e dirigiu-se ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na legenda.

"Senhor presidente da República eu não me constipo por causa do decote. Posso sim ficar doente, porque corro o risco de viver na rua, e apanhar chuva durante o inverno que aí vem. É que ainda por cima sou atriz. E como sabemos, as condições em que vivem os trabalhadores da cultura, neste país, estão longe de ser as melhores. Muito longe", fez notar, em primeiro lugar.

"Como gosta de visitar os sem-abrigo em épocas que lhe são convenientes, espero sinceramente que não nos venhamos a encontrar. Assinado: Uma cidadã/ser humano deste país (para o caso de lhe interessar)", concluiu Joana.