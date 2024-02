Os reis Felipe VI e Letizia visitaram a cidade de Valência esta segunda-feira, dia 26, após o incêndio que destruiu dois blocos residenciais de Nou Campanar, uma tragédia da qual resultaram 10 vítimas mortais.

O objetivo desta visita é o de "partilhar com os valencianos a sua dor", tal como afirmou a Casa Real.

"O luto de toda a Valência é o luto de toda a Espanha", afirmou horas antes do rei Felipe VI durante o seu discurso no evento de boas-vindas do Mobile World Congress, em Barcelona.

Após o evento na Catalunha, o soberano viajou para Valência, onde se juntou à mulher, Letizia. Ambos foram recebidos por María José Catalá, presidente da Câmara de Valência, tendo-se depois reunido com os moradores daqueles blocos de apartamentos, numa conversa à porta fechada que durou cerca de 45 minutos.

Após esta reunião, os reis visitaram os prédios onde decorreram os incêndios.

Leia Também: Eis o destino da próxima viagem de Estado de Felipe VI e Letizia