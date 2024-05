Frederico e Mary da Dinamarca já partiram naquela que é a sua primeira viagem internacional desde que subiram ao trono, em janeiro.

O casal embarcou no navio real Dannebrog que os levará a alguns países vizinhos como a Suécia e a Noruega, visitas com as quais pretendem estreitar laços com a realeza de ambos os países.

O monarca, de 55 anos, e a mulher, de 52, embarcaram esta quinta-feira, dia 2 de maio, naquele que é uma espécie de palácio flutuante, no qual navegarão ao longo da costa do Mar Báltico e que também fará escalas em diversos pontos do território dinamarquês, como as Ilhas Faroé e a Gronelândia.

