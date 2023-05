Este é o programa oficial das celebrações:

07:45 - Abertura das portas da Abadia de Westminster para a chegada dos convidados.

09:00 - Início da chegada dos dignitários. Entre os líderes internacionais que confirmaram a presença estão Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o francês Emmanuel Macron, o vice-presidente chinês, Han Zheng, os reis da Tailândia e os príncipes do Japão.

10:20 - A procissão do Rei parte do Palácio de Buckingham.

10:50 - O Rei e Rainha Consorte chegam à Abadia de Westminster.

11:00 - Início da Cerimónia da Coroação.

12:00 - Toque dos sinos da Abadia de Westminster e salva de tiros em vários locais do país.

13:00 - Fim da cerimónia e início da Procissão da Coroação em direção ao Palácio de Buckingham.

13:30 - Chegada do Rei e Rainha ao Palácio de Buckingham.

14:30 - Aparição da família real na varada do Palácio e sobrevoo de aviões militares.

14:36 - Hino Nacional.

Domingo, 07 de maio

"O Grande Almoço da Coroação" [The Coronation Big Lunch] na forma de festas de rua.

20:00 - Início do Concerto da Coroação no Castelo de Windsor para cerca de 20.000 convidados e atuações de Katy Perry, Take That, Lionel Ritchie, Andrea Bocelli, entre outos.

22:00 - Fim do Concerto da Coroação.

Segunda-feira, 08 de maio

Feriado nacional - "The Big Help Out", iniciativa que visa impulsionar os britânicos a fazerem voluntariado.