Durante o passeio da família real espanhola pela Serra de Tramuntana, aquele que marcou a primeira aparição em conjunto dos reis com as filhas durante as férias em Maiorca, Felipe VI foi surpreendido pela curiosidade de um menino.

O pequeno Sérgio acompanhou Felipe VI pelos vários pontos da visita e a dada altura chamou o rei. "Mas, Felipe, onde está a tua coroa?", questionou o menino.

Entre risos, o filho do rei Juan Carlos respondeu que essa "é uma pergunta que lhe fazem muitas vezes".

