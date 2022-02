O Palácio de Zarzuela fez um comunicado no qual informou que o rei Felipe VI testou positivo à Covid-19 esta quarta-feira, 9 de fevereiro.

A revista Hola!, que noticia o sucedido, dá conta de que os sintomas do rei espanhol são ligeiros. Para além disso, o marido de Letizia de Espanha cancelou todos os compromissos que tinha marcados para os próximos sete dias, no âmbito do período de isolamento recomendado.

"Sua majestade, o rei, testou positivo à COVID-19 num teste que foi realizado esta manhã, após apresentar sintomas leves desde a noite passada.

Seguindo as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde, sua majestade, o rei, permanecerá em isolamento por 7 dias. Portanto, as suas atividades oficiais planeadas para este período estão suspensas a partir deste momento.

O estado geral de saúde de sua majestade é bom, o qual manterá a atividade institucional a partir da sua residência.

Tanto sua majestade, a rainha, quanto sua alteza real, a Infanta Sofía, não apresentam sintomas e poderão continuar com as atividades planeadas normalmente, de acordo com os regulamentos estabelecidos. Ambas estarão sujeitas aos protocolos de acompanhamento previstos nestes casos", lê-se no comunicado.

