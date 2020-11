O Rei de Espanha está neste momento em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa, no domingo, que testou positivo para a Covid-19.

O rei Felipe VI vai agora seguir as medidas de segurança e ficar de quarentena nos próximos dez dias, tendo as suas

atividades oficiais agendadas para os próximos sido suspensas.

A Rainha Letizia e as filhas, a princesa Leonor e a Infanta Sofía, vão poder continuar com as suas atividades normalmente, avança o El País.

Recorde-se que este não é o primeiro membro real espanhol a ficar em isolamento depois de estar em contacto com um caso positivo.

O mesmo já aconteceu com a Rainha Letizia, em março, após ter estado em contacto com com a ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, que na altura ficou infetada com o novo coronavírus.

Por sua vez, a princesa Leonor também já esteve em isolamento, em setembro, depois de um colega de escola ter testado positivo.

